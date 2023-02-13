Зараз луганський клуб перебуває на зборах у Туреччині. Напередодні під час тренування у Данченка раптово зупинилося серце, повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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За інформацією джерела, життя Данченку вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце. Наразі 28-річний футболіст перебуває у реанімації.

Очевидно, жодних прогнозів щодо продовження кар'єри робити не можна. Лишень зауважимо, що Олег Данченко – один із лідерів Зорі. Уболівальники команди визнали його найкращим гравцем команди у першій половині нинішнього сезону.

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