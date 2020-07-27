Зоря офіційно призначила нового генерального директора

Станіслав Оганов позбавився приставки виконавчий обов'язків та став повноцінним генеральним директором Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.
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Рішення прийняте після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером. Також сторони обговорили плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферну політику.
Нагадаємо, попереднім генеральним директором Зорі став Рафаїлов, який покинув луганський клуб 26 березня. За чутками, причиною такого рішення стали розбіжності Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.
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