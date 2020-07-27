Зоря офіційно призначила нового генерального директора

Луганська Зоря оголосила про повноцінне призначення Станіслава Оганова на посаду генерального директора.

Станіслав Оганов позбавився приставки виконавчий обов'язків та став повноцінним генеральним директором Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Рішення прийняте після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером. Також сторони обговорили плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферну політику.

Нагадаємо, попереднім генеральним директором Зорі став Рафаїлов, який покинув луганський клуб 26 березня. За чутками, причиною такого рішення стали розбіжності Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.

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