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Зоря офіційно призначила нового генерального директора

15:06 - Читать на русском
Зоря офіційно призначила нового генерального директора
Гравці Зорі / фото з відкритих джерел

Луганська Зоря оголосила про повноцінне призначення Станіслава Оганова на посаду генерального директора.

Станіслав Оганов позбавився приставки виконавчий обов'язків та став повноцінним генеральним директором Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Рішення прийняте після зустрічі Оганова з президентом луганського клубу Євгеном Геллером. Також сторони обговорили плани подальшого функціонування клубу, цілі на майбутній чемпіонат і трансферну політику.

Нагадаємо, попереднім генеральним директором Зорі став Рафаїлов, який покинув луганський клуб 26 березня. За чутками, причиною такого рішення стали розбіжності Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.

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