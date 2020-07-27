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Зоря знайшла оригінальну заміну Михайліченку – українець з паспортом іноземця, битва з іменитим конкурентом

13:44 - Читать на русском
Зоря знайшла оригінальну заміну Михайліченку – українець з паспортом іноземця, битва з іменитим конкурентом
Максим Гречкін / фото ФК Бейтар

Луганська Зоря розпочала активну роботу на трансферному ринку в пошуках заміни Богдану Михайліченку.

Зоря зацікавлена в послугах українського захисника ізраїльського походження Максима Гречкіна, повідомляє meczyki.pl.

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Зазначається, що луганський клуб вже зробив пропозицію щодо оренди з правом викупу за 250 тисяч євро, проте Бейтар вимагає щонайменше 400 тисяч. Додамо, що Зорі доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку одного з грандів польської першості Вісли, яка за останні 20 років 7 разів ставала чемпіоном (більше тільки Легія – 8).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андерлехт вже уклав 4-річний контракт із Михайліченком – Зоря отримає за свого футболіста 500 тисяч євро.

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Теги
Зоря Зоря Максим Максим Гречкін Вісла Краків Вісла Краків Богдан Богдан Михайліченко Бейтар Бейтар Трансфери Українці за кордоном
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