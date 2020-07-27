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Заря официально назначила нового генерального директора

15:07 - Читати українською
Заря официально назначила нового генерального директора
Игроки Зари / фото из открытых источников

Луганская Заря объявила о полноценном назначении Станислава Оганова на должность генерального директора.

Станислав Оганов избавился от приставки исполнительный обязанностей и стал полноценным генеральным директором Зари, сообщает официальный сайт луганчан.

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Решение было принято после встречи Оганова с президентом луганского клуба Евгений Геллер. Также стороны обсудили планы дальнейшего функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферную политику.

Напомним, предыдущим генеральным директором Зари стал Рафаилов, который покинул луганский клуб 26 марта. По слухам, причиной такого решения стали разногласия Рафаилова с владельцем клуба Евгений Геллер. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009 года.

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