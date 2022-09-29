Зоря підсилилась 20-річним воротарем "гірників", повідомляє сайт луганців. Контракт підписано на два роки.

Назарина став частиною великої угоди між Шахтарем та Зорею – відомі деталі переходу лідера луганців

За неофіційною інформацією, перехід Турбаєвського – частина угоди щодо трансферу Єгора Назарини в Шахтар, за якого донеччани заплатили два мільйони та, окрім Микити, віддали ще й захисника Ігоря Кірюханцева.

Турбаєвський є вихованцем донецької школи, проте так і не отримав шансу зіграти у першій команді Шахтаря. Другу частину минулого сезону кіпер провів в Локомотиві, де загалом 7 разів виходив на поле. Також отримував ігрову практику у Маріуполі.

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