Заря официально подписала голкипера Шахтера
Молодой голкипер Никита Турбаевский сменил клубную прописку в пределах Украины.
Заря усилилась 20-летним вратарем "горняков", сообщает сайт луганцев. Контракт подписан на два года.
Назарина стал частью крупного соглашения между Шахтером и Зарей – известные детали перехода лидера луганцев
По неофициальной информации, переход Турбаевского – часть соглашения по трансферу Егора Назарины в Шахтер, за которого дончане заплатили два миллиона и, кроме Никиты, отдали еще и защитника Игоря Кирюханцева.
Турбаевский – воспитанник донецкой школы, однако так и не получил шанса сыграть в первой команде Шахтера. Вторую часть прошлого сезона кипер провел в Локомотиве, где в общей сложности 7 раз выходил на поле. Также получал игровую практику в Мариуполе.