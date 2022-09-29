Заря усилилась 20-летним вратарем "горняков", сообщает сайт луганцев . Контракт подписан на два года.

Назарина стал частью крупного соглашения между Шахтером и Зарей – известные детали перехода лидера луганцев

По неофициальной информации, переход Турбаевского – часть соглашения по трансферу Егора Назарины в Шахтер, за которого дончане заплатили два миллиона и, кроме Никиты, отдали еще и защитника Игоря Кирюханцева.

Турбаевский – воспитанник донецкой школы, однако так и не получил шанса сыграть в первой команде Шахтера. Вторую часть прошлого сезона кипер провел в Локомотиве, где в общей сложности 7 раз выходил на поле. Также получал игровую практику в Мариуполе.

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