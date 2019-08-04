Зоря на власному полі не змогла здолати СК Дніпро-1

У матчі 2 туру СК Дніпро на виїзді розписав нічию з Зорею (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Зоря та СК Дніпро-1 до сьогоднішнього матчу підійшли у хорошому гуморі: дніпряни у першому турі здолали Олімпік, а Зоря взагалі видала триматчеву переможну серію пройшовши у наступний раунд Ліги Європи. Тож для СК Дніпро-1 ця гра була своєрідним тестом на зрілість.

Вже з перших хвилин Зоря кинулась до воріт суперника. Дніпряни більше знаходились на своїй частині поля, розраховуючи, в основному, на контратаки. На п’ятій хвилині господарі завдали першого удару по воротах – Богдан Михайліченко пробив вище. Згодом Владлен Юрченко подав зі штрафного і Пилип Будківський завдавав небезпечного удару. На тринадцятій хвилині Сергій Булеца виконав зрячу передачу, однак ніхто з його одноклубників до м’яча не дотягнувся. Через п’ять хвилин чудовий шанс втратив Пилип Будківський: Артем Громов отримав м’яч на фланзі і прострілював на вільного Пилипа, який, підставивши ногу, спрямував круглого значно вище воріт. Господарі володіли значною перевагою, однак це не допомагало їм відкрити рахунок у матчі.

Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка

Всередині тайму відмінно проявив себе Андрій Кліщук: голкіпер дніпрян помітивши закидання суперника вийшов далеко з воріт і в падінні вибив м’яч у центр поля, врятувавши свою команду від ймовірного гола. А вже за мить Булеца з лівого флангу навісив у воротарський майданчик Зорі і Супрязі бракувало лічених сантиметрів аби головою замкнути цю подачу. І одразу ж Булеца зі штрафного по центру навішував у штрафний майданчик, але м’яч прилетів прямо у руки Микиті Шевченку. Загалом оборона СК Дніпро-1 діяла доволі надійно і не дозволяла супернику завдати завершального результативного удару. А на другій доданій до першого тайму хвилині Чичичков прострілював у штрафний майданчик, але м’яч від захисника вийшов за межі поля. Булеца навісив з кутового і Ігор Когут вбігши у штрафний майданчик з глибини головою пробив під поперечину, вивівши свою команду вперед.

З початком другого тайму луганчани кинулись до воріт суперника – Громов буквально влітав у штрафний майданчик і був збитий на самісінькій лінії. Юрченко зі штрафного пробив вище воріт. Згодом, після скидки Громова, не вдався удар у Будківського. Дніпряни вміло гасили атакувальні потуги суперника, не дозволяючи їм завдавати завершальних ударів. Однак на сімдесятій хвилині таки не встояли: Михайліченко відкинув на набігаючого Кочергіна і той низом потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у матчі. На 77-й хвилині Будківський прокинув на хід Михайліченку і той виходив фактично віч на віч. Андрій Кліщук холоднокровно кинувся у ноги супернику і забрав м’яч. Окремо слід згадати про арбітра матчу Володимира Новохатнього, який за найменші огріхи роздавав гравцям жовті картки. За п’ять хвилин до закінчення матчу непоганий шанс був у Будківського – після подачі з кутового Пилип зльоту пробивав ногою, однак влучив прямо у воротаря. А за мить дзеркальний момент мали уже дніпряни: Супряга скинув на Назаренка, який пробив по центру воріт, де якраз і стояв Микита Шевченко.

Після цієї гри обидві команди набрали по 4 очки і ділять 4–5 місця у турнірній таблиці.

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