"До завершения соглашения Алефиренко с Зарей остается полгода. С 1 января Даниил может подписывать предварительный контракт с кем-либо и летом уйти бесплатно. Поэтому Колос официально уведомил Зарю, что начал переговоры с игроком.

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Сейчас луганский клуб пытается продлить контракт Алефиренко, чтобы иметь более прочную позицию в переговорах с Колосом. Ранее условия предложений и перспективы клуба игрока явно не вдохновляли. Но сейчас он может получить лучшие условия благодаря интересу других клубов.

Однако не будем забывать о факторе Евгения Геллера, которому все равно, кого пускать по кругу (вспомним кейс Кочергина). Если игрок не подпишет новый контракт в Заре, летом в Ковалевку может приехать окончательно растерянный футболист, который последние полгода бегал за U-19. Поэтому, возможно, ковалевцам проще попросить Евгения Борисовича с конвертируемым в валюте уважением и получить качественного молодого игрока здесь и сейчас?" – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в свое время Владислав Кочергин и Максим Хлань отказались продлевать контракты с Зарей, после чего были фактически лишены игровой практики. Алефиренко, кроме Колоса, хотели видеть у себя Кривбасс, Рух, Александрия и две неназванные европейские команды.

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