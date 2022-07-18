Півзахисник Зорі Владислав Кабаєв найближчим часом може змінити команду, повідомляє "ТаТоТаке".

Львів може підписати екс-захисника Чорноморця

26-річний футболіст, найімовірніше, покине луганський клуб після першого збору. Керівництво "чорно-білих" вважає хавбека серйозним фінансовим активом – в його контракті прописана клаусула у розмірі 1 млн євро. Зазначається, що оскільки його угода з мужиками спливає аж через рік – ринкову ціну буде скориговано. Інтерес до Кабаєва є практично від всіх учасників єврокубків від України.

За інформацією джерела, не затримається у команді Патріка ван Леувена і Денис Безбородько, який перебував у таборі луганців на перегляді. 28-річний форвард вирішив продовжити кар'єру за кордоном.

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