Полузащитник Зари Владислав Кабаев в ближайшее время может сменить команду, сообщает "ТаТоТаке".

Львов может подписать экс-защитника Черноморца

26-летний футболист, вероятнее всего, покинет луганский клуб после первого сбора. Руководство "черно-белых" считает хавбека серьезным финансовым активом – в его контракте прописана клаусула в размере 1 млн евро. Отмечается, что поскольку его соглашение с мужиками истекает через год – рыночная цена будет скорректирована. Интерес к Кабаеву есть практически от всех участников еврокубков от Украины.

По информации источника, не задержится в команде Патрика ван Леувена и находившийся в лагере луганцев на просмотре Денис Безбородько. 28-летний форвард решил продолжить карьеру за границей.

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