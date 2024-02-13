Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів про плани Зорі на першу гру після зимової паузи.

"В Зорі розглядають варіант, аби прийняти Ворсклу не в Ужгороді, а в значно ближчому Житомирі. Це стартовий тур другої частини УПЛ, запланований на 26 лютого.

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Луганці попередньо мають домовленість із ужгородським стадіоном Авангард, але зважають на зручність. До Житомира їхати значно ближче. Тому зараз Зоря в перемовному процесі зі стадіоном Полісся.

Шукати домашню арену луганці вимушені лише на стартовий весняний тур, поки не готова арена Лівого Берега. Із нею уклали контракт до кінця сезону, в якому Зоря і надалі планує базуватись у столиці", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, поєдинок 18-го туру УПЛ між Зорею та Ворсклою відбудеться у понеділок, 26 лютого. Початок зустрічі о 13:00.

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