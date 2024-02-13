Заря может отказаться от проведения матча с Ворсклой в Ужгороде – у луганчан уже есть резервный стадион
Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал о планах Зори на первую игру после зимней паузы.
"В Заре рассматривают вариант, чтобы принять Ворсклу не в Ужгороде, а в гораздо более близком Житомире. Это стартовый тур второй части УПЛ, запланированный на 26 февраля.
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Луганчане предварительно имеют договоренность с ужгородским стадионом Авангард, но учитывают удобство. В Житомир ехать гораздо ближе. Поэтому сейчас Заря в переговорном процессе со стадионом Полесья.
Искать домашнюю арену луганчане вынуждены только на стартовый весенний тур, пока не готова арена Левого Берега. С ней заключили контракт до конца сезона, в котором Заря и дальше планирует базироваться в столице", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Напомним, поединок 18-го тура УПЛ между Зарей и Ворсклой состоится в понедельник, 26 февраля. Начало встречи в 13:00.
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