"Зоря могла б бути ще вище у турнірній таблиці": екс-захисник Шахтаря здивував скромними цілями луганців
Оборонець "мужиків" Ігор Кирюханцев переконаний, що команда не добрала дорогоцінні очки у матчах з аустайдерами УПЛ.
"Є деякі ігри, у яких ми втратили очки. Це матчі з Минаєм (1:1) та Інгульцем (0:1). Ми мали обігрувати ці команди.
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Якщо б ми не втратили ці дорогоцінні очки, то могли б бути ще вище у турнірній таблиці. Ми хочемо закінчити у першій трійці", – цитує Кирюханцева прес-служба Зорі.
Нагадаємо, на зимову паузу луганці пішли на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Кирюханцев у поточному сезоні провів за Зорю 11 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.
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