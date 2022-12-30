Оборонець "мужиків" Ігор Кирюханцев переконаний, що команда не добрала дорогоцінні очки у матчах з аустайдерами УПЛ.

"Є деякі ігри, у яких ми втратили очки. Це матчі з Минаєм (1:1) та Інгульцем (0:1). Ми мали обігрувати ці команди.

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Якщо б ми не втратили ці дорогоцінні очки, то могли б бути ще вище у турнірній таблиці. Ми хочемо закінчити у першій трійці", – цитує Кирюханцева прес-служба Зорі.

Нагадаємо, на зимову паузу луганці пішли на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Кирюханцев у поточному сезоні провів за Зорю 11 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.

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