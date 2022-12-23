Уболівальники Зорі обрали захисника Олега Данченка найкращим гравцем команди у першому колі, повідомляє клубна прес-служба.

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28-річний захисник випередив Богдана Бутка, Вячеслава Чурка, Сергія Булецу та Ігоря Кирюханцева.

Нагадаємо, Данченко виступає за команду Патріка ван Леувена на правах оренди з грецького АЕКа (до 30 червня 2023 року). У поточному сезоні він провів за "мужиків" 17 матчів (15 в УПЛ і 2 у Лізі конференцій), в яких відзначився результативною передачею.

До слова, на зимову перерву Зоря пішла на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

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