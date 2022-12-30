Защитник "мужиков" Игорь Кирюханцев убежден, что команда не добрала драгоценные очки в матчах с аустайдерами УПЛ.

"Есть некоторые игры, в которых мы потеряли очки. Это матчи с Минаем (1:1) и Ингульцем (0:1). Мы должны обыгрывать эти команды.

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Если бы мы не потеряли эти драгоценные очки, мы могли бы быть еще выше в турнирной таблице. Мы хотим закончить в первой тройке", – цитирует Кирюханцева пресс-служба Зари.

Напомним, на зимнюю паузу луганчане ушли на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков. Кирюханцев в текущем сезоне провел за Зарю 11 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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