Зоря в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА зустрінеться з тель-авівським Маккабі. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Цей матч мав би стати другим у протистоянні Зорі й Маккабі. Перший мав відбутись два тижні тому, однак початок війни на Близькому Сході змінив плани. Луганський клуб пропонував зіграти обидва поєдинки в Любліні або ж поміняти виїзд і "домашку" місцями, однак ізраїльтяни навідріз відмовились грати в жовтні – а УЄФА став на їхній бік. Листи українців, де говорилося про важкий календар у листопаді та шалені проблеми з логістикою, до уваги не взяли.

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Не взяли до уваги і доречне зауваження з боку Зорі щодо перенесень. Наші клуби жодного разу не просили про зміни дати, попри Революцію, окупацію Криму, бойові дії в 2014-2021 роках та повномасштабне вторгнення – але УЄФА та Маккабі було байдуже. І це при тому, що баскетбольний Маккабі Т-А у жовтні провів чотири матчі (пропустили тільки один, одразу після атаки бойовиків).

Таким чином, вдруге українці зустрінуться з ізраїльтянами 25 листопада. УЄФА просто поставила поєдинок на день, коли Зоря мала зіграти з Колосом в УПЛ. Треба подякувати, що Маккабі просто не віддали три очки за красиві очі...

Ну а тепер до футболу. Результат протистояння з тель-авівцями може стати визначальним при розподілі місць у групі В. Поки наша команда тримається на другій сходинці, маючи 4 залікових бали в активі, а Маккабі відстає на одне очко. Брейдаблік, ймовірно, залишиться з нулем і після 4-го туру в ЛК, тож ісландців можна списувати. Якщо вдасться набрати 4 пункти у спарці з ізраїльтянами, то 1/16 фіналу де-факто буде в кишені Зорі.

От тільки зробити це непросто. Маккабі Тель-Авів лідирує в чемпіонаті, здобувши 4 перемоги й 1 нічию у 5 турах. У кваліфікації Ліги конференцій колектив вибив Петрокуб, АЕК Ларнаку й Цельє, не програвши жодного разу, а єдину поразку в сезоні місяць тому завдав Гент. До речі, це був єдиний матч, у якому тель-авівці не забили бодай один гол – у себе в чемпіонаті вони взагалі мають найвищу результативність.

Брейдабліку ізраїльтяни забили тричі. Словом, команда дуже агресивна. Підопічні легендарного Роббі Кіна сповідують атакувальний футбол і мають купу технічних гравців у складі – втім, бракує дисципліни в обороні. Навіть ісландці забили їм двічі, причому в одному з моментів вони відверто відвозили увесь захист Тель-Авіву. Особливо колектив слабкий на флангах оборони, при стандартах і на подачах.

Варто також відзначити проблеми Маккабі, створені війною. Легіонери виїхали з країни й тренувались окремо з особистими коучами, а місцеві гравці тренувались з юнацькою командою. Перші воз'єдналися з другими у неділю, однак Роббі Кін задоволений формою футболістів.

Хочеться, щоб Зоря скористалась цими вразливостями, але форма луганців не вражає. Прихід Валерія Кривенцова мав систематизувати й покращити гру "чорно-білих" – і хоча потуги нового коуча в цьому напрямі помітні, результати розчаровують. У чемпіонаті вдалося здобути всього одну перемогу в шести турах, а у Кубку стався розгром від Чорноморця.

Десь і в чомусь Зоря демонструвала хорошу гру, десь погану, десь – посередню. Загалом же команда залишається максимально нестабільною. Результативність низька (лишень два рази забили більше двох голів) й тримається на одному Герреро, а оборона пропускає в кожному турі навіть від найслабших суперників. Втім, на цьому тлі є острів надії.

Це – Ліга конференцій. Тут Зоря розписала переконливі 1:1 з Гентом і перемогла Брейдаблік на виїзді. А ще пригадується звитяга над Славією в кваліфікації ЛЄ, коли Валерій Кривенцов тренував неофіційно. Причому досягнути успіху вдавалося завдяки тактичній підготовці, а значить робота нового наставника не проходить даремно.

З іншого боку, переграти Брейдаблік вийшло на фарті, а рівень футболу в Ісландії виявився критично низьким. Саме тому за Зорю нині так тривожно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Вантух (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Мішпаті (Маккабі Т-А)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Маккабі Тель-Авів

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин – Яцик – Антюх, Нагнойний, Мишньов, Горбач – Герреро

Маккабі Тель-Авів: Тененбаум – Масон, Біттон, Саборіт, Ревіво – ван Оверім, Перец, Коніховскі – Бітон, Захаві, Мілсон

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал більше 2,5

Ставити на поразку нашої команди не хочеться, а про перемогу з нинішнім футболом годі й мріяти. За нічию ж луганці можуть зачепитись цілком – Маккабі, при всіх своїх перевагах, у Європі виглядає не настільки круто, як удома. Тель-Авівців можна карати за їхні помилки в обороні.

Точно можна гарантувати наявність голів. Ймовірно, команди проб'ють тотал більше 2,5.

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