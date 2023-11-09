Донеччани створили сенсацію, обігравши каталонців завдяки голу Данила Сікана. Шахтар здобув не тільки важливі три очки в боротьбі за плей-офф Ліги чемпіонів, а й потішив українських фанатів, які засумували без гучних перемог і яким так потрібно мати хоча б трохи позитиву у трагічний для країни час.

Гамбург зустрів "гірників" дощем. Втім погода в німецькому місті примхлива, як жінка: пʼять хвилин дощ із вітром, а потім на небі сяє сонечко і вже й на душі тепліше. Саме місто вдень справляє гарне враження. Поєднання готичної та сучасної архітектури додає шарму.

Але нові технології торкнулися не всіх сфер Гамбурга. Якщо зі собою немає дрібних грошей, то оплата проїзду може стати справжнім квестом. Залежно від тривалості поїздки квиток коштує по-різному. У середньому за один проїзд у метро доведеться віддати 2,5 євро. Втім, картку залишайте в гаманці – тільки кеш. Те ж стосується автобуса. Після звички, що в Києві з цим немає проблем, дуже незвично і незручно.

Перекусити в Гамбурзі можна майже будь-де. Фаст-фуд, міні-кафе з круасанами, бутербродами та кавою трапляються дуже часто на шляху. Навіть у звичайних магазинчиках знайдеться щось їстівне. Що по цінах? Кава обійдеться від 2 до 3 євро, сендвіч – від 3 до 5-6 євро залежно від начинки. Повечеряти можна за таксу від 10 до 20 євро. На пиво ціни 4-5,9 за 0,5 літра.

У звʼязку з протестами, які затопили Європу через конфлікт на Близькому Сході, було цікаво, як Гамбург переживає ці події.

"Спершу протестувальники були досить неконтрольованими. Вони блокували роботу міського транспорту, який постійно спізнювався. Німецька поліція взяла все під контроль і тепер, якщо мітинги відбуваються, вони не заважають ритму міста", – розповіла мені Софія Найда, яка змушена була виїхати за кордон після повномасштабного вторгнення.

Чесно кажучи, коли вдавалося прогулятися містом, протестувальників не було. Навіть палестинських прапорів не видно, а ось синьо-жовтих стягів траплялось багато.

Якщо денний Гамбург мене зачарував своїми осінніми барвами, то нічний може злякати. У вечірній час біля вокзалу, станцій метро можна помітити жебраків, які іноді дуже наполегливо щось просять, і в цьому випадку фраза: "I’m sorry, I don’t understand" не допомагає. Інший підозрілий контингент – чоловіки арабської зовнішності… Ті легко можуть зачепити дівчину на вулиці. Словом, можна, звичайно, шукати ще й інші недоліки, а можна просто насолоджуватися гарними осінніми краєвидами.

До дня матчу Гамбург жив звичним ритмом, а ось в день зустрічі першими, кого я побачила на вулиці, були самовпевнені фанати Барселони. Вони на 100% вірили в свою команду.

Протягом дня вболівальники каталонців траплялися у центрі міста скрізь. Опинившись неподалік стадіону, відчувалося, що ось-ось розпочнеться футбольне свято. У невеличких точках продажу грала запальна музика, дорогою до арени продавали клубну атрибутику.

Біля входу, як і минулого разу, були жінки з українського фонду. Вони нагадували світові про хоробрих воїнів, які боронили нашу землю. Також на матчі були присутніми представники благодійної організації "Файна Україна". Вони підтримують наших співгромадян, які шукають притулку в Німеччині, надають безкоштовну юридичну консультацію, допомагають військовим, які перебувають на лікуванні. І, звичайно, прийшли повболівати за український клуб.

"Це буде гладіаторський поєдинок. Новий тренер Шахтаря мотивує хлопців і вони обовʼязково покажуть гідну гру", – зазначив один із представників організації.

Перед матчем відбувся марш вболівальників Шахтаря. Це було дійсно вражаюче дійство.

На стадіоні до стартового свистка було чутно тільки фанатів Барселони. Вони навіть перекрикували музику, яка лунала на арені. До слова, у плейліст входили не тільки зарубіжні хіти, а й українські виконавці – Kalush та Luckie Joe.

Під час гімну Ліги чемпіонів на одній з трибун зʼявилися український та німецький прапори. Таким перформансом Шахтар висловив подяку Німеччині від нашого народу за допомогу під час війни. А далі – матч...

Іспанці підганяли своїх вперед, втім, проти злагодженої роботи команди Маріно Пушіча Барса не могла нічого вдіяти. Шахтар діяв акуратно, розумно, що дозволило Данилу Сікану відкрити рахунок після класної комбінації.

Забитий гол додав впевненості не тільки "гірникам", а й трибунам. Українські вболівальники перекричали засмучених іспанців. Зі секторів постійно лунали заряди "Шахтар" та "Україна".

Неймовірна підтримка фанатів Шахтаря на матчі проти Барселони. Вони були теж фантастичними!!! pic.twitter.com/IsrZVLkOi4 — Oli Liubushkina (@Oli_Fantasma) November 8, 2023

Попри те, що головний тренер Барселони Хаві намагався змінити хід зустрічі, випустивши одразу чотирьох гравців, це ніяк не вплинуло на результат. Шахтар був ближчим до другого гола, ніж Барселона – до свого першого.

Донеччани абсолютно заслужено зірвали аплодисменти Фолькспаркштадіон.

Усі фото – Ольги Любушкіної

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