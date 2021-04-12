"Конечно, Заря готова бороться и защищать свою бронзу. Мы что, арбузы охраняем? Готовы, работаем, а в конце посмотрим.

Заря впервые в истории победила Ингулец и вернула себе третье место в УПЛ

Матч против Ворсклы? У нас все игры важные. Каждая игра – как финал, надо настраиваться. Но то, что Ворскла идет вблизи, добавляет немного искры", – признался Юрченко в эфире Профутбол Digital.

К слову, луганчане благодаря победе над Ингульцом (2:0) сохранили за собой третью строчку. Отставание полтавчан от Зари составляет 4 зачетных балла.

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