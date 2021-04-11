Зорі потрібно було повертати собі третю сходинку, яку вчора відібрала Десна. Однак робити це довелося без іранського атакувального дуету. Захеді Шахаб відбував дискваліфікацію, а Аллах'яр Сейядманеш з невідомих причин не потрапив до заявки. Також Віктор Скрипник не міг розраховувати на двох основних голкіперів – Микиту Шевченка та Ніколу Васіля. Відтак Дмитро Мацапура зіграв вперше у нинішньому сезоні. Загалом для 21-річного воротаря це лише четвертий матч в УПЛ за всю кар'єру.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту

Інгулець після двох перемог поспіль у минулому турі програв божевільну перестрілку Маріуполя з сімома голами та трьома пенальті. У петровців теж були втрати – не грали Младен Бартуловіч та Андрій Семенко. Зрешто, це не завадило активніше розпочати гру. Вже на 5-й хвилині Салем цілком міг відкривати рахунок, але з дуже вигідної позиції не влучив практично по порожніх воротах.

Господарі натяк зрозуміли і забрали м'яч до своїх ніг. Щоправда, ефективності луганцям теж бракувало. Моментів вистачало, але м'яч ніяк не йшов у сітку. Чи не найактивнішим до перерви був Кабаєв. Спочатку Владислав продерся лівим напівфлангом та потужно пробив у каркас воріт. Згодом хавбек розстрілював ворота з центру штрафного після вдалого відскоку від захисника під час подачі з лівого флангу, але відправив м'яч над правим верхнім кутом! Також активним був Жунінью, якого вдавалося зупиняти лише колективними зусиллями.

Те, що ніяк не вдавалося зробити до перерви, вийшло відразу після неї. Хомченовський класним пасом з правого флангу знайшов у штрафному суперника Юрченка, а Владлен випередив Чайковського та в один дотик спрямував м'яч повз Артема Малиша – 1:0. Інгулець спробував відповісти оперативно. Це Плохотнюк організував гостру атаку, але його удар заблокували захисники.

Забитий м'яч дозволив господарям почуватися більш розкуто. З'явилися ризиковані, а тому нестандартні, дії поблизу чужого штрафного. Випробував удачу Кочергін – його удар-простріл пролетів зовсім близько до дальньої стійки. Словом, другий гол став закономірним. Дякувати потрібно тріо Жунінью-Гладкий-Кабаєв, яке створили маленький шедевр. Центрфорвард віддав у штрафний на Владислава, а той п'ятою скинув під удар бразильцю – Жуні, як його називають одноклубники, не промахнувся – 2:0.

Не можна сказати, що Інгулець не мав шансів закрутити інтригу. Про штурм від хлопців Сергія Лавриненка, звісно, говорити не варто, але моменти були. Зокрема Янаков потужно бив з-за меж штрафного – Мацапура потягнув з-під поперечини. Біля протилежних воріт зганьбився Гладкий. Олександр мав усі шанси зробити рахунок розгромним, але у вигідній позиції не зміг підлаштуватися під м'яч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Зорі. Команда Віктора Скрипника набрала 38 очок та повернулася на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець залишився на 10-й сходинці з 19-ма заліковими пунктами. Зауважимо, що Зоря вперше перемогла команду з Петрового в офіційному матчі. Сьогоднішня зустріч стала лише третьою в історії протистояння цих команд. У першому колі УПЛ була зафіксована нічия, а у півфіналі Кубка України-2018/19 перемогу здобув Інгулець.