Луганська Зоря знайшла нового суперника на зборах в Туреччині.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про домовленість стосовно спарингу з олімпійською збірною Узбекистану.

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Рішення про додатковий матч ухвалили через необхідність надати більше ігрового часу гравцям. Поєдинок відбудеться 24 січня, початок о 16:00.

Додамо, що перший турецький етап підготовки триватиме до 1 лютого. Зоря планувала провести на ньому 5 спарингів та зіграла вже у двох.

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