Зоря домовилась про спаринг зі збірною Узбекистану
17:09 - Читать на русском
Луганська Зоря знайшла нового суперника на зборах в Туреччині.
Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про домовленість стосовно спарингу з олімпійською збірною Узбекистану.
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Рішення про додатковий матч ухвалили через необхідність надати більше ігрового часу гравцям. Поєдинок відбудеться 24 січня, початок о 16:00.
Додамо, що перший турецький етап підготовки триватиме до 1 лютого. Зоря планувала провести на ньому 5 спарингів та зіграла вже у двох.
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