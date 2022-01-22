Луганская Заря нашла нового соперника на сборах в Турции.

Заря на своем официальном сайте сообщила о договоренности насчет спарринга с олимпийской сборной Узбекистана.

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Решение о дополнительном матче приняли из-за необходимости предоставить больше игрового времени игрокам. Поединок состоится 24 января, начало в 16.00.

Добавим, что первый турецкий этап подготовки продлится до 1 февраля. Заря планировала провести на нем 5 спаррингов и сыграла уже в двух.

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