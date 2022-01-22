"Конфлікт Зорі з Артемом Громовим заморожено, настало перемир’я. Гравця повернули до першої команди і від учорашнього вечора він вже на зборах у Туреччині.

Другий вигнанець Зорі: Громова перевели в дубль через бажання піти

Питання зміни клубу у це міжсезоння більше не актуальне. Сьогодні Громов приєднається до тренувань і мінімум до літа прагне бути частиною Зорі. Після цього закінчується контракт і продовжувати його на запропонованих клубом умовах футболіст поки не збирається", – повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

Нагадаємо, контракт Громова з Зорею чинний до 30 червня 2022 року. Керівництво луганського клубу вирішило застосувати щодо Артема "кейс Владислава Кочергіна": у разі відмови продовжувати угоду – "маринувати" футболіста в дублі. Однак, сторонам вдалось досягти домовленостей і вийти з патової ситуації.

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