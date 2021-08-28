Свій розклад дізналась і луганська Зоря, яка потрапила у групу С разом з італійською Ромою, софійським ЦСКА та норвезьким Буде-Глімт. Перший матч турніру "мужики" проведуть на виїзді у Норвегії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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1 тур

Буде-Глімт – Зоря – 16 вересня (початок о 22:00)

2 тур

Зоря – Рома – 30 вересня (початок о 19:45)

3 тур

ЦСКА Софія – Зоря – 21 жовтня (початок о 22:00)

4 тур

Зоря – ЦСКА Софія – 4 листопада (початок о 19:45)

5 тур

Рома – Зоря – 25 листопада (початок о 22:00)

6 тур

Зоря – Буде-Глімт – 9 грудня (початок о 19:45)

Нагадаємо, Зоря потрапила у Лігу конференцій після вильоту від віденського Рапіда – луганці двічі поступились австрійцям у матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи (0:3 та 2:3) і продовжать виступи на євроарені у найслабшому турнірі.

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