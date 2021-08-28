Зоря дізналась розклад матчів у групі Ліги конференцій
УЄФА опублікував графік матчів групового етапу третього за силою євротурніру.
Свій розклад дізналась і луганська Зоря, яка потрапила у групу С разом з італійською Ромою, софійським ЦСКА та норвезьким Буде-Глімт. Перший матч турніру "мужики" проведуть на виїзді у Норвегії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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1 тур
Буде-Глімт – Зоря – 16 вересня (початок о 22:00)
2 тур
Зоря – Рома – 30 вересня (початок о 19:45)
3 тур
ЦСКА Софія – Зоря – 21 жовтня (початок о 22:00)
4 тур
Зоря – ЦСКА Софія – 4 листопада (початок о 19:45)
5 тур
Рома – Зоря – 25 листопада (початок о 22:00)
6 тур
Зоря – Буде-Глімт – 9 грудня (початок о 19:45)
Нагадаємо, Зоря потрапила у Лігу конференцій після вильоту від віденського Рапіда – луганці двічі поступились австрійцям у матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи (0:3 та 2:3) і продовжать виступи на євроарені у найслабшому турнірі.
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