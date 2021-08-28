"Якщо відверто, то мені незрозуміло, чому головний тренер Зорі Віктор Скрипник не зробив жодних висновків після поразки з великим рахунком у Відні.

"Такий у Зорі рівень": Скрипник відверто прокоментував ганебний виліт з Ліги Європи

Як то кажуть, пішли в атаку – потрапили в полон. Адже знову був розрив між лініями, вільні зони в нашій обороні, чим гості майстерно скористалися. Якщо в чемпіонаті УПЛ суперники часто не карали Зорю за такі витівки біля своїх воріт, то на міжнародній арені такого вже не пробачають.

Дві поразки луганців стали для мене несподіванкою. Одного старання виявилося недостатньо, щоб скласти конкуренцію австрійцям. Поки що, за великим рахунком, старт українським командам в єврокубках явно не вдався. Це можна пояснити, або їхнім рівнем, або слабкою підготовкою", – сказав Бабич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, за сумою двох матчів кваліфікації плей-офф Ліги Європи Зоря поступилась австрійському Рапіду з рахунком 2:6 і вилетіла у Лігу конференцій. У новоствореному турнірі луганці у групі С зіграють з італійською Ромою, софійським ЦСКА та норвезьким Буде-Глімт.

Зоря вилетіла з Ліги Європи, вдруге програвши Рапіду й пропустивши три голи – луганці виступатимуть у Лізі конференцій