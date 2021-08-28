Свое расписание узнала и луганская Заря, которая попала в группу С вместе с итальянской Ромой, софийским ЦСКА и норвежским Будё-Глимт. Первый матч турнира "мужики" проведут на выезде в Норвегии, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Пошли в атаку – попали в плен": Бабич раскритиковал Зарю за позорный вылет из Лиги Европы – досталось и Скрипнику

1 тур

Будё-Глимт – Заря – 16 сентября (начало в 22:00)

2 тур

Заря – Рома – 30 сентября (начало в 19:45)

3 тур

ЦСКА София – Заря – 21 октября (начало в 22:00)

4 тур

Заря – ЦСКА София – 4 ноября (начало в 19:45)

5 тур

Рома – Заря – 25 ноября (начало в 22:00)

6 тур

Заря – Будё-Глимт – 9 декабря (начало в 19:45)

Напомним, Заря попала в Лигу конференций после вылета от венского Рапида – луганчане дважды уступили австрийцам в матчах плей-офф квалификации Лиги Европы (0:3 и 2:3) и продолжат выступления на евроарене в самом слабом турнире.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги конференций – Заре достался топ-соперник и чемпион