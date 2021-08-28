Заря узнала расписание матчей в группе Лиги конференций
УЕФА опубликовал график матчей группового этапа третьего по силе еврокубка.
Свое расписание узнала и луганская Заря, которая попала в группу С вместе с итальянской Ромой, софийским ЦСКА и норвежским Будё-Глимт. Первый матч турнира "мужики" проведут на выезде в Норвегии, сообщает официальный сайт УЕФА.
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1 тур
Будё-Глимт – Заря – 16 сентября (начало в 22:00)
2 тур
Заря – Рома – 30 сентября (начало в 19:45)
3 тур
ЦСКА София – Заря – 21 октября (начало в 22:00)
4 тур
Заря – ЦСКА София – 4 ноября (начало в 19:45)
5 тур
Рома – Заря – 25 ноября (начало в 22:00)
6 тур
Заря – Будё-Глимт – 9 декабря (начало в 19:45)
Напомним, Заря попала в Лигу конференций после вылета от венского Рапида – луганчане дважды уступили австрийцам в матчах плей-офф квалификации Лиги Европы (0:3 и 2:3) и продолжат выступления на евроарене в самом слабом турнире.
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