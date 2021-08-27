Онлайн-трансляцію жеребкування Ліги конференцій дивіться на Футбол 24 в цій новині, починаючи з 14:30. Україну представить луганська Зоря, яка не зуміла пройти кваліфікацію ЛЄ. На груповій стадії Ліги конференцій змагатимуться 32 команди (8 квартетів). В одну групу не зможуть потрапити клуби з однієї асоціації.

Дві найкращі команди з кожної групи продовжать боротьбу в єврокубках в наступному календарному році. Переможці груп зіграють в 1/8 фіналу. Колективи, що фінішують другими проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги Європи за право виступити в плей-офф ЛК.

Кошик 1

Рома (ITA)

Тоттенхем (ENG)

Базель (SUI)

Славія (CZE)

Копенгаген (DEN)

Гент (BEL)

АЗ Алкмаар (NED)

ЛАСК (AUT)

Кошик 2

Фейєнорд (NED)

Карабах (AZE)

Маккабі Тель-Авів (ISR)

ПАОК (GRE)

Ренн (FRA)

Партизан (SRB)

ЧФР (ROU)

Зоря (UKR)

Кошик 3

Уніон (GER)

ЦСКА Софія (BUL)

Вітесс (NED)

Слован (SVK)

Яблонец (CZE)

Алашкерт (ARM)

Флора (EST)

Кайрат (KAZ)

Кошик 4

Лінкольн (GIB)

Рандерс (DEN)

Омонія (CYP)

Анортосіс (CYP)

ГІК (FIN)

Маккабі Хайфа (ISR)

Буде-Глімт (NOR)

Мура (SVN)

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар наблизив Україну до топ-10, переслідувачі відстали, наступна ціль – Росія