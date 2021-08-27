Онлайн-трансляція жеребкування групового турніру Ліги конференцій – Зоря чекає суперників
Сьогодні, 27 серпня, Стамбул приймає жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2021/22. Луганська Зоря дізнається суперників.
Онлайн-трансляцію жеребкування Ліги конференцій дивіться на Футбол 24 в цій новині, починаючи з 14:30. Україну представить луганська Зоря, яка не зуміла пройти кваліфікацію ЛЄ. На груповій стадії Ліги конференцій змагатимуться 32 команди (8 квартетів). В одну групу не зможуть потрапити клуби з однієї асоціації.
Дві найкращі команди з кожної групи продовжать боротьбу в єврокубках в наступному календарному році. Переможці груп зіграють в 1/8 фіналу. Колективи, що фінішують другими проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги Європи за право виступити в плей-офф ЛК.
Кошик 1
Рома (ITA)
Тоттенхем (ENG)
Базель (SUI)
Славія (CZE)
Копенгаген (DEN)
Гент (BEL)
АЗ Алкмаар (NED)
ЛАСК (AUT)
Кошик 2
Фейєнорд (NED)
Карабах (AZE)
Маккабі Тель-Авів (ISR)
ПАОК (GRE)
Ренн (FRA)
Партизан (SRB)
ЧФР (ROU)
Зоря (UKR)
Кошик 3
Уніон (GER)
ЦСКА Софія (BUL)
Вітесс (NED)
Слован (SVK)
Яблонец (CZE)
Алашкерт (ARM)
Флора (EST)
Кайрат (KAZ)
Кошик 4
Лінкольн (GIB)
Рандерс (DEN)
Омонія (CYP)
Анортосіс (CYP)
ГІК (FIN)
Маккабі Хайфа (ISR)
Буде-Глімт (NOR)
Мура (SVN)
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