Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу

Зоря зустрічається з Динамо в 23-му турі української Прем'єр-ліги. Склади команд і пряму відеотрансляцію матчу дивіться в цій новині.

Матч, як і онлайн трансляція поєдинку Зоря – Динамо на "Футбол 24", стартував о 18:30 за київським часом.

Стартові склади:

Зоря: Махарадзе – Караваєв, Литвин, Білий, Чеберко – Сілас, Казаков – Луньов, Кабаєв, Хомченовський – Будківський.

Запасні: Феліпе, Каменюка, Кочергін, Івановіч, Чечер, Леонардо, Нортон.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Русин.

Запасні: Бущан, Сидорчук, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Смирний, Алібеков.

Зоря – Динамо: відеотрансляція матчу

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