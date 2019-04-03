Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча

Заря встречается с Динамо в 23-м туре украинской Премьер-лиги. Составы команд и прямую видеотрансляцию матча смотрите в этой новости.

Матч, как и онлайн трансляция поединка Заря – Динамо на "Футбол 24", стартует в 18:30 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Заря: Махарадзе – Караваев, Литвин, Белий, Чеберко – Силас, Казаков – Лунев, Кабаев, Хомченовский – Будковский.

Запасные: Фелипе, Каменюка, Кочергин, Иванович, Чечер, Леонардо, Нортон.

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Русин.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Смирный, Алибеков.

Заря – Динамо: видеотрансляция матча

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