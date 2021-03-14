Після дружнього фіаско наших грандів у рамках 1/8 Ліги Європи боротьба за золото стає ще запеклішою. Перевага команди Луческу над Шахтарем становить всього 4 очки, а суперник дуже незручний. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Останні баталії команд завжди були яскравими та драматичними. Зараз же на фоні втоми динамівці протистоять команді, яка видала найкращу серію в УПЛ (7 перемог поспіль). За цей час підопічні Скрипника встигли навіть Шахтар у меншості обіграти, пропустивши сумарно лише 2 м'ячі.

Зоря – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Зоря – Динамо: дивитись матч онлайн – трансляція 14 03 2021

Порівняно з останньою грою проти Львова Скрипник зробив 3 зміни в основі. Жуніор Рейс повернувся на лівий фланг захисту після дискваліфікації. Назарина в опорній зоні замість Іванісені, Кабаєв на краю атаки міняє Хомченовського. У Луческу майже непорушна стабільність складу. Лише Де Пена замість Жерсона порівняно з четверговим матчем в ЛЄ.

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніор Рейс – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін