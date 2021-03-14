После фиаско наших грандов в рамках 1/8 Лиги Европы борьба за золото становится еще ожесточеннее. Преимущество команды Луческу над Шахтером составляет всего 4 очка, а соперник очень неудобный. Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Последние баталии команд всегда были яркими и драматическими. Сейчас же на фоне усталости динамовцы противостоят команде, которая выдала лучшую серию в УПЛ (7 побед подряд). За это время подопечные Скрипника успели даже Шахтер в меньшинстве обыграть, пропустив суммарно лишь 2 мяча.

Заря – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор Рейс – Назарина – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин