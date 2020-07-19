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Заря – Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – как это было

19 июля 19:25 - Читати українською
Заря – Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – как это было
Заря – Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – как это было

Заря в последнем туре УПЛ 2019/20 принимала Десну. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию были в этой новости на "Футбол 24".

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

Матч 32-го тура УПЛ Заря – Десна начался в 19:30 по киевскому времени и завершился результативной ничьей. Луганчане, таким образом, завершили сезон на третьем месте с 58 очками в активе, а черниговцы остались четвёртыми, набрав 56 зачётных баллов.

Заря не смогла победить Десну и упустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов – луганчане завоевали бронзу УПЛ

Телетрансляция проходила на канале "УНИАН", видеотрансляция от FootballHub была доступна в этой новости. Также "Футбол 24 проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы

Заря: Шевченко – Тимчик, Иванисеня, Абу Ханна, Михайличенко – Юрченко – Леднев, Лунёв, Кочергин – Громов, Кабаев

Запасные: Мацапура, Каменюка, Пиддубный, Цвек, Вернидуб, Цыганикс, Чеберко, Громов, Перович

Десна: Паст – Гитченко, Тамм, Имереков – Фаворов, Арвеладзе, Огиря, Мостовый, Конопля – Филиппов, Будкивский

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Хлёбас, Старенький, Западня, Кузык

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