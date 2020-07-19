Заря – Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – как это было

Матч 32-го тура УПЛ Заря – Десна начался в 19:30 по киевскому времени и завершился результативной ничьей. Луганчане, таким образом, завершили сезон на третьем месте с 58 очками в активе, а черниговцы остались четвёртыми, набрав 56 зачётных баллов.
Заря не смогла победить Десну и упустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов – луганчане завоевали бронзу УПЛ
Телетрансляция проходила на канале "УНИАН", видеотрансляция от FootballHub была доступна в этой новости. Также "Футбол 24 проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы
Заря: Шевченко – Тимчик, Иванисеня, Абу Ханна, Михайличенко – Юрченко – Леднев, Лунёв, Кочергин – Громов, Кабаев
Запасные: Мацапура, Каменюка, Пиддубный, Цвек, Вернидуб, Цыганикс, Чеберко, Громов, Перович
Десна: Паст – Гитченко, Тамм, Имереков – Фаворов, Арвеладзе, Огиря, Мостовый, Конопля – Филиппов, Будкивский
Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Хлёбас, Старенький, Западня, Кузык