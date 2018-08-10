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Зоря – Брага: Караваєв забив блискучий гол

9 серпня 23:32 489 Читать на русском
Зоря – Брага: Караваєв забив блискучий гол
Олександр Караваєв / фото із соцмереж

Капітан Зорі Олександр Караваєв став автором красивого взяття воріт у матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

В матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи 2018/19 Зоря – Брага капітану господарів Олександру Караваєву вдався шикарний результативний удар.

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Після навісу у штрафний майданчик захисник Браги вибив м'яч, проте точно на ногу Караваєву. Півзахисник ударом з льоту увігнав його прямісінько під поперечину воріт португальців, зрівнявши таким чином рахунок у матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у Португалії 16 серпня.

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Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Брага
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