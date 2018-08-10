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Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

00:03 68 Читати українською
Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча
Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

Заря и Брага разошлись миром в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Брага.

Первый тайм поединка Заря – Брага в Запорожье обошелся без голов, а во второй половине игры счет открыли португальцы – отличился Орта.

Заря расписала результативную ничью с Брагой в квалификации Лиги Европы

Заря смогла отыграться уже через несколько минут благодаря красивому голу Александра Караваева, который забил отличным ударом с лета. Поединок так и завершился миром – 1:1.

Ответный матч пройдет в Португалии 16 августа. Для выхода в следующую стадию подопечным Вернидуба необходимо побеждать или сыграть в результативную ничью (2:2, 3:3 и более).

Лига Европы. Квалификация, 3-й раунд

Заря – Брага – 1:1

Голы: Караваев, 72 – Орта, 69

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Брага
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