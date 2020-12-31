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Зоря боротиметься не лише за третє, а й за друге місце УПЛ, – амбітна заява президента луганського клубу Геллера

14:20 102 Читать на русском
Зоря боротиметься не лише за третє, а й за друге місце УПЛ, – амбітна заява президента луганського клубу Геллера
Євген Геллер / Фото з відкритих джерел

Президент Зорі Євген Геллер підсумував 2019 рік для клубу і поділився планами на другу частину сезону.

"2019 рік запам'ятався нам знаковими випробуваннями і новими досягненнями. Ми брали участь в Лізі Європи, пройшли двох серйозних суперників, билися на рівних з учасником Ла Ліги – Еспаньйолом.

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У Зорі відбулася зміна головного тренера, що стало переломним моментом у розвитку команди. Новий погляд, амбіції і прагнення до ще не підкорених висот дають нам стимул для досягнень. Сміливо можна говорити, що наша команда побореться не тільки за третє, а й за друге місце в турнірній таблиці", – розповів Геллер у новорічному зверненні до фанатів Зорі, яке було опубліковане на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Зоря зустріла зимову перерву третьою у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на два очки.

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