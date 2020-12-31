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Павелко привітав Україну з Новим роком, виділивши головні здобутки нашого футболу у 2019-му

10:11 51 Читать на русском
Павелко привітав Україну з Новим роком, виділивши головні здобутки нашого футболу у 2019-му
Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел

Президент УАФ Андрій Павелко підсумував минулий рік для українського футболу і поділився планами та сподіваннями на 2020-ий.

Новорічне привітання було опубліковане на сторінці очільника УАФ у Facebook.

Найкращі матчі 2019 року – феєрії збірної України, битва Динамо з Шахтарем, історичний фінал чемпіонату світу

Павелко виділив головні здобутки вітчизняного футболу – перемога на чемпіонаті світу U-20, впевнений вихід до фінальної стадії Євро-2020, впровадження системи VAR та чимало інших. Президент УАФ завершив свій виступ вітаннями і закликом до українців: "Браття, давайте будемо патріотами, давайте любити нашу країну і наш футбол та радіти його успіхам разом. Будьмо єдиними, будьмо сильними, будьмо дружніми, з Новим роком!"

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