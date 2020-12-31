Зірка Реала, Фран Соль і шокуюча сповідь Рикуна: двадцятка топових інтерв'ю Футбол 24 у 2019 році

Ми зібрали найкращий ексклюзив за підсумками року, щоб ви мали що почитати (перечитати) за святковим столом.

1. "Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу

– Найбільше мене вразив випадок із арбітром, який приїхав п’яним судити матч у Сімферополі. Цей арбітр – Кузьмін. За моєю інформацією, за день до гри він випивав. Настав день матчу, а суддя – не в кондиціях. Почали терміново шукати йому заміну – викликали арбітра із Одеси.

Про це доповіли Колліні. Колліна неймовірно розлютився. Він сказав: "Кузьміна звільнити з арбітражу". Абсолютно правильно – я аплодую Колліні за це рішення. Але потім, як мені стало відомо, Кузьмін підключив свої зв’язки у федерації. "Послухай, П’єрлуїджі, за цю людину просять. Давай, треба". І Колліна, вочевидь, подумав: "Та ну його, те болото. Чому я повинен боротися? Зарплата ж капає". Італієць погодився, але поставив умову: "Нехай судить, але тільки не в УПЛ, бо це буде ганьбою". Кузьміну дали Першу лігу, де він красиво собі досудив.

*******

2. "Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома

– Динамо приїхало до нас у ранзі володаря Суперкубка Європи. Незадовго до цього українці ефектно обіграли в двох матчах мюнхенську Баварію. Але ми завжди були незручною командою для Динамо.

Перші 20 хвилин кияни взагалі не могли зачепитися за м'яч. Я забив перший гол, потім настала черга Ісакова і Ана. Ісаков зробив дубль за 6 хвилин, Ан – за 11. Пахтакор тоді став єдиною командою чемпіонату, яка змогла двічі обіграти киян – і вдома, і в гостях. У Києві ми обіграли підопічних Лобановського і Базилевича – 1:0.

Потім ще над Буряком і Трошкіним, з якими ми разом за олімпійську збірну СРСР грали, посміювався з цього приводу. Мовляв, добре, що в Суперкубку УЄФА Динамо протистояла Баварія, а не Пахтакор.

*******

3. "Проти Тимощука відкрили дві кримінальні справи". В екс-капітана збірної України – великі проблеми із законом

– Останні його приїзди до дітей були дуже дивними – він завжди був заряджений агресією. У той день я відчинила двері і просто сказала "Добрий день". Він почав кричати, навіть при дітях. Вони втекли, бо злякалися. Він пішов до машини за подарунками дітям, а я була в шоці. Коли повернувся, я його пригальмувала у коридорі і сказала: "Давай не при дітях, ти чого взагалі?".

Я говорила тихо і не зрозуміла, як це сталося, але він штовхнув мене у плечі двома руками. Я просто полетіла, впала і сильно вдарилася. Звичайно, потім була і поліція, і доктор, і все таке…

*******

4. "Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою

– У будь-якій команді головна відповідальність лежить на тренері. І саме він має казати, подобається йому той чи інший гравець. Іноді цього немає, але загалом так є і так має бути. Тренер повинен підтвердити, що хоче бачити у своїй команді конкретного футболіста.

Отож, він відправив скаутів переглянути мою гру і дізнався, що я можу стати дуже корисним гравцем для Динамо. Коли я отримав телефонний дзвінок від містера Хацкевича, то не сумнівався. Не запитував про жодні деталі контракту.

*******

5. "Мені зашивали голову, а я слухав співи фанатів". Мацей Налєпа – про казино, Помаранчеву революцію і Porsche Димінського

– Ми програли матч, після якого на зустріч із командою приїжджає Петро Петрович на розкішному автомобілі. Новенький Porsche Cayenne! Всі навколо перелякані… "Зараз Димінський накидає нам", – хтось шепоче поруч. Президент зайшов у конференц-зал: "Чому голови опустили? Бачили, на чому я приїхав? До кінця чемпіонату ще 12 матчів. Тому, хто заб’є 10 голів, подарую цю машину". Всі посміхнулися, я підіймаю руку. "А ти, Мацей, що хочеш?" – "Петре Петровичу, а на кутові можна підключатися?" (Сміється).

*******

6. "...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко

– Вечеря у ресторані "Берізка". Як видовище був обіцяний "танець живота". У розпал вечері з'явилася танцівниця, яка трохи відрізнялась своїм виглядом від наших уявлень про таке... Присвятила нам більше двох годин. Підходила до столиків, запрошувала гравців і тренерів приєднатися до неї. І її заклик, у підсумку, мав ефект. З-за одного зі столів піднялися двоє гравців. Один вирвався на середину танцполу і допомагав танцівниці, вміло повторюючи її рухи. За ним пішов й інший футболіст.

– Валерій Васильович здивувався такій розкутості підопічних?

– Він попросив Вєрємєєва дізнатися, в чому справа. З'ясувалося, що через шеф-кухаря і обслуговуючий персонал у замовлений томатний сік футболістам додавали трохи горілки.

*******

7. Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя

– Це просто катастрофа. Той матч залишив чорну пляму на всіх футболістах, які взяли у ньому участь, зокрема й на мені. Проте перед усіма вболівальниками можу сказати абсолютно чесно: до цього договірняка я не причетний.

– Один із головних фігурантів справи – тодішній захисник Карпат Сергій Лащенков – отримав довічну дискваліфікацію. Ваші враження про нього?

– Мої враження? Коли вперше його побачив, подумав, що це якийсь чувак із 90-х. Бритоголовий, увесь у татуюваннях – ніби щойно із "зони" вийшов і живе "по поняттях".

*******

8. "Динамо неможливо було перемогти, а Зозуля став жертвою необізнаності": сосіо Атлетіко про український скандал в Іспанії

– Мені не подобається політика в спорті. Спочатку фанати Райо звинуватили його у нацизмі, далі була Сельта... Ліві його ніколи не приймуть.

– Зозуля всього лише допомагає українській армії...

– Знаю, але тут ці речі сильно перекручуються. Я розумію, що він – не нацист. Зараз ми говоримо про необізнаність. Ультрас – це не ті люди, які схильні роздумувати та аналізувати. Можливо, хтось їм просто підкинув ідею, не вникаючи у суть. Скоріш за все, так і було. Вони щось чують, а потім інтерпретують на власну манеру. Крім цього, завжди хочеться сенсацій, а правдиві історії слабо продаються.

*******

9. "Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв

– Я в тій ситуації був винен. Пазли склалися невдало. Початок березня. Ми грали з ФК Львів у Добромилі фактично на болоті. Гру потрібно було скасовувати. Я взагалі не розумію, як арбітр вирішив, що газон відповідає рівню матчів Прем'єр-ліги.

У Львові команду очолював Ковалець, який до цього працював у тренерському штабі Металіста. Не розумію, чому не можна було реально подивитися на речі, на стан поля і домовитися про перенесення. У підсумку ми зіграли 1:1, мене замінили наприкінці першого тайму. Потім ми залишилися у Львові, точніше у Винниках. Я був засмучений. Спробував боротися зі стресом за допомогою алкоголю. Вийшло зовсім невдало. Подробицями ділитися не хочу.

*******

10. "Мене залякували, я двічі отримав по пиці". Тернополянин 10 років відпрацював лайнсменом в англійському Чемпіоншипі

– У Чемпіоншипі судив Іпсвіч – Ковентрі, зафіксував у гостей офсайд. Перебував якраз навпроти гостьового сектора – за спиною на трибуні сиділи три тисячі фанів Ковентрі. Звичайно, вони моєму рішенню не зраділи. Втім, "компліменти" гостей на мою адресу заглушили своїм галасом вболівальники Іпсвіча.

У цьому плані великої різниці в менталітеті англійських і українських футбольних фанів немає. Один з найпопулярніших посилів британців "The referee is wanker". В останнього слова є кілька значень – "неприємна людина", але в цьому випадку, скоріше, більше підходить "онаніст". Коли суддя приймає рішення, яким незадоволені вболівальники на стадіоні, 30 тисяч фанів можуть дружно затягнути цю речівку.

*******

11. "Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком

– З чистим серцем кажу, що абсолютно нічого не очікую. Будь-який позитивний момент буде бонусом. Наприклад, вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Перемога у чемпіонаті? Зараз про це говорити… Нічого не очікую. Просто ні-чо-го. Якщо ж говорити про команду U-19, яка гратиме у Юнацькій Лізі УЄФА, – то так, за нею цікаво буде стежити.

– Після закінчення попереднього сезону був момент, коли Ігор Суркіс взяв паузу в питанні головного тренера. Багато хто очікував, що Хацкевича відправлять у відставку. Рішення продовжити співпрацю ще на 2 роки – як ви це поясните?

– Як можна пояснювати абсолютно рандомні рішення? Мені вже набридло упродовж кількох років пояснювати чужі рішення. Так, вони стосуються команди, за яку я вболіваю, але це – єдиний зв’язок. Тож не бачу сенсу заглиблюватися.

*******

12. "Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожиток

– Це вже минуле, не хочу його ворушити. Так, пропозиція така справді була. Чому я відмовився? Я родом із Луганської області. У нас конфлікт із Росією – тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене на даний момент така позиція, і на це є причини.

– Ситуацію на сході України прийнято називати політикою. Хіба це політика, коли люди гинуть, захищаючи свою країну?

– На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна – єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло у політичну площину.

*******

13. "Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан

– Шевченко перемикається з мови на мову – я бачив, як це йому іноді важко дається. Зрозуміло, з пресою та аудиторією він спілкується вже давно. Але переходити з англійської на російську, з російської на італійську – непросто. Тож виникають моменти, коли треба підшукати належне слово. Італійці, наприклад, заповнюють цю паузу звуком "е-е-е".

Безперечно, слова "значит", "як би" – трохи паразити, але я б попросив не акцентувати на цьому увагу. Для мене це – абсолютно не проблема. Важливо звертатися не до форми, а до змісту. Змістом я задоволений. Мені подобається, як Андрій будує свої думки. Він акцентує увагу на футбольній суті.

*******

14. "Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

– Був інтерес від багатьох клубів. Але не всі проявляли конкретний, серйозний інтерес. З деякими клубами велися розмови, але якраз Ман Сіті був налаштований дуже серйозно. Також мною рішуче цікавилася італійська Дженоа, ще кілька клубів із топ-чемпіонатів виявляли інтерес… Та наразі я вже перегорнув цю сторінку. Зараз я – гравець Шахтаря.

*******

15. "Знав, що це потішить моїх друзів у Києві". Він співав у Москві пісню про Динамо і тікав від Чорнобиля

Інтерв'ю із Євгеном Гудзем, всесвітньо відомим фронтменом гурту Gogol Bordello, уродженцем Київщини, уболівальником Динамо.

– Під час одного зі своїх концертів у Москві в 2011 році ви відзначилися шаленим вчинком, коли виконали пісню фанатів київського Динамо, де є рядки про віру в успіх на Лужниках. Що це було?

– Це був азарт, скоріш за все. Думаю, що правильний азарт.

– Ви планували зробити це завчасно, чи така думка промайнула спонтанно?

– Ні, вирішив вже на сцені. Сам драйв Gogol Bordello передбачає ось такий азарт. Певні незаплановані фінти, які мають резонанс. А ще я знав, що це потішить моїх друзів у Києві (Сміється).

– Про реакцію московської публіки не думали?

– Ні, не думав.

*******

16. "Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"

– Багато моїх знайомих поступово відійшли від Динамо, припинили вболівати за команду і якось себе із нею пов'язувати. Чому? Вони зробили це через Суркісів. Я вже давно не читаю футбольних форумів, але навіть колись вистачало негативу на їхню адресу: "Суркіси вбивають клуб".

Вважаю, що Медведчук із Суркісом – це токсичні люди, які, маючи можливість утримати український футбол на високому рівні, доклалися до його стагнації. Вони не є бізнесменами високого польоту. Вони – "політичні і бізнесові мародери". Вони – не Біли Гейтси. На дивних штуках заробляли свої статки, дивно їх вкладали, дивно призначали головних тренерів, дивно продавали футболістів. Ця історія триває.

*******

17. "Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою

– Із командами Шевченка я зустрічався декілька разів – коли грав за Валенсію та Реал. Пам’ятаю, ми програли через його гол на Сан-Сіро – 0:1. А також поступилися Челсі на Местальї. Челсі мав тоді класну команду, особливо форвардів, Шевченко, наприклад, був дуже швидким, на відміну від мене. За таких обставин я мав передбачати його гру. Він дуже добре контролював м’яч, але я намагався не дозволити йому пробити. Це було важко.

*******

18. "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

– У цей період я тільки розпочинав працювати у "Комсомольській правді в Україні" і, як репортер-новачок, насторожено придивлявся до деяких редакційних завдань. Наприклад, до похоронів відомих людей. "Боже, як це некоректно та аморально!" – думав я собі.

І от зранку до мене звертається головний редактор: "Піди і зроби репортаж із похорону Валерія Васильовича". Я туди вирушив скоріше як людина, а не репортер. Намагався дотримуватись тих моральних принципів, які сам для себе сформував. Не ліз, не підходив близько. Зробив кілька загальних планів – як ідуть люди, як формується черга на стадіон Динамо.

Коли ж все-таки підібрався ближче і побачив сльози на очах усіх футболістів команди і національної збірної України, у мене й самого навернулися сльози. Не без цього… Було дуже сумно і боляче. Знаєте, виникало відчуття: чи буде в Україні ще така людина, яку настільки масово і щиро проводжатимуть?

*******

19. "У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"

– Це почалося у 2002-му чи 2003-му році. Карпати грали у Дніпрі і, звичайно, програли. Рахунок – 0:2, а львів'яни ще бігали так, наче мали шанси перемогти. Це мені дуже сподобалося. Я тоді про команду ще небагато знав. Усе змінилося, коли побував у Львові на літній школі української мови.

– Чому саме Карпати, а не Динамо чи Шахтар?

– Спочатку дійсно більше цікавився киянами, бо вони були вже відомі у нас в Німеччині. Але я традиційно більше люблю “underdogs”. І коли Карпати грали проти дортмундської Борусії, я сидів у кнайпі з колегами і вболівав за львів'ян.

*******

20. "Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського

– У нас дуже довірливі стосунки. Що далі, то ближчими ми стаємо. А в дитинстві, бувало, навіть билися.

– Особливий, зворушливий момент, пов’язаний із братом. Що вам пригадується?

– Можу розповісти історію про матч Динамо із Фенербахче. Це був грудень. Мені на той момент виповнилося 16 або 17 років. Виходять вони на поле, і я, побачивши брата, починаю плакати. Цей епізод запам’ятала дуже добре.

Пам’ятний період дитинства пов’язаний із моїм навчанням у молодших класах. Тоді траплялися і сварки з Артемом, і бійки. Він грав у ДЮСШ Смена, а я у них була талісманом команди. Ходила на всі їхні матчі.

– Чому плакали? Чому билися?

– Чому билися? Мабуть тому, що я, дрібна ("мелкая" – мовою оригіналу – Футбол 24), потребувала більшої уваги. Натомість Артем грав у футбол на приставці – увесь свій вільний час. Міг цілісінький день провести за Лігою чемпіонів, проходячи цей турнір від початку і, фактично, до кінця. Я забігала у кімнату і висмикувала шнур із розетки (Усміхається). Звичайно – крики, гармидер. Я – втікати, він – за мною (Усміхається). А сльози… Сльози я не можу пояснити. Гордість, напевно.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу