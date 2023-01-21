Зоря близька до підписання екзотичного форварда – він вже на перегляді в клубі
21 січня 23:26 - Читать на русском
Замбійський нападник Набл Рамсі може перейти в луганську Зорю.
Зоря переглядає Набла Рамсі – форварда єгипетського Ентаг Ель Харбі, інформує Telegram-канал zoryafc.com.
СК Дніпро-1 готується підписати чемпіона світу
Наразі нападник перебуває в розташуванні українського клубу. Його контракт з Ентагом Ель Харбі розрахований до кінця поточного сезону.
Додамо, що в сезоні 2022/23 Рамсі зіграв за свій клуб лише 1 матч (58 хвилин), не відзначившись результативними діями.
До слова, на зимову паузу команда Патріка ван Леувена пішла на 4-му місці УПЛ (15 матчів, 28 очок).
Шахтар програв Аустрії у першому матчі на зборах – новачок дебютував, Йовічевічу показали слабке місце
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter