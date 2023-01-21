Замбійський нападник Набл Рамсі може перейти в луганську Зорю.

Зоря переглядає Набла Рамсі – форварда єгипетського Ентаг Ель Харбі, інформує Telegram-канал zoryafc.com.

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Наразі нападник перебуває в розташуванні українського клубу. Його контракт з Ентагом Ель Харбі розрахований до кінця поточного сезону.

Додамо, що в сезоні 2022/23 Рамсі зіграв за свій клуб лише 1 матч (58 хвилин), не відзначившись результативними діями.

До слова, на зимову паузу команда Патріка ван Леувена пішла на 4-му місці УПЛ (15 матчів, 28 очок).

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