Вінгер Інтернасьйонала Пеглоу перейде в СК Дніпро-1 на правах оренди, повідомляє Gaucha Zero Hora.

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21-річний бразилець підпише з командою Олександра Кучера угоду до кінця сезону, після чого дніпряни матимуть змогу викупити його. Вже найближчим часом гравець пройде медобстеження в СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Пеглоу може зіграти як в центрі півзахисту, так і на лівому фланзі. Виступав в оренді за Атлетіко Гойяньєнсе та молодіжку Порту. Зі збірною Бразилії U-17 виграв юнацький чемпіонат світу 2019 року, де провів сім матчів і забив три голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.

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