"Наразі нічого не змінилося. Будуть гравці, які нас покинуть. Це 4-5 футболістів. Незабаром ми все розповімо.

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Владислав Ємець? На сьогоднішній день ми його повернули з оренди. Тренерський штаб сподівається на його допомогу. Ми за ним довго стежили. Бажаємо Владиславу закріпитися в основному складі.

Чи когось будемо віддавати в оренду? Так, і ми озвучимо прізвища. В цей момент ведемо переговори з футбольним клубом ВПК-Агро щодо оренди трьох наших футболістів. Це Тимофій Сухар, Максим Агапов і Дмитро Піддубний. Оренда буде розрахована до кінця сезону", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

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