"Сейчас ничего не изменилось. Будут игроки, которые нас покинут. Это 4-5 футболистов. Вскоре мы все расскажем.

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Владислав Емец? На сегодняшний день мы его вернули из аренды. Тренерский штаб надеется на его помощь. Мы за ним долго следили. Желаем Владиславу закрепиться в основном составе.

Будем ли кого-то отдавать в аренду? Да, и мы озвучим фамилии. В этот момент ведем переговоры с футбольным клубом ВПК-Агро об аренде трех наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

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