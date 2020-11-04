"Завдяки нашому щільному графіку, часу на смуток немає. Після того, як ми не дуже добре виступили в УПЛ в останній грі, сильно налаштовувати хлопців на наступну гру не довелося, адже вони самі розуміють важливість майбутнього поєдинку. Всі гравці готові грати, показувати хороший рівень і позитивний результат. Зустрічаються 2 команди, у яких в турнірній таблиці по 0 пунктів. Хочеться ці негативні результати нарешті перетворити в позитивні.

Інгулець – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

АЕК – команда, яка грає не в одну тактичну схему, вони змінюють схеми в процесі гри, ми готуємося до такої гри. Ті поєдинки, які вони проводили раніше, також вони програли, як і ми, але вони мали дуже хороші моменти, особливо матч вдома, проти Лестера після 0:2, вони забили м'яч і готові були далі забивати. Сильна команда, і ми готові приймати команду такого рівня і протистояти їй. Хочемо виграти цю гру не тільки, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості, принести очки Україні – на це хочемо себе налаштувати. Хлопці всі готові, всі рвуться в бій, благо є можливість вибирати склад. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинку, щоб показати те, на що ми здатні і досягти позитивного результату.

У матчі з Брагою ми зробили близько 20 ударів в бік воріт, а на наступній грі з Інгульцем всього 1-2 моменти. У таких ситуаціях раз-на-раз не потрапляє. Добре, що у нас через кожні 3 дні матчі, немає часу на заривання себе, ти тільки намагаєшся ліквідувати допущені помилки. Суперник гідний – готуємося показати себе з найкращого боку і як можна якіснішу гру, без зайвих емоцій, а концентровано. Хочеться забити першими і вести в рахунку, а не наздоганяти і реабілітуватися. Ми хочемо – і це бажання продемонструємо завтра на футбольному полі", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК відбудеться 5 листопада, початок о 22:00.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника