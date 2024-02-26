Матч Олександрія – Шахтар відбудеться сьогодні, 26 лютого, на стадіоні КСК "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Денис Шурман.

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Із оновленим Шахтарем вболівальники й експерти вже встигли познайомитись. Реакція була традиційною: зіграли внічию з Марселем – "вау, круто, організований хаос". Програли – "фууу, нічо не понятно, нема тактики й очі не горять". Що найбільш іронічно, обидві оцінки виглядають цілком справедливо.

Донеччани на зборах награвали модель з купою переміщень (особливо на правому фланзі), зі значним розширенням функціоналу Коноплі, підйомом Судакова, біганиною одного з центрхавів від штрафного до штрафного та ізоляціями для Кевіна. Це приносило успіх у коротких розіграшах на перших двох третинах, але залишало купу простору для суперників – при цьому на чужій третині виникали труднощі.

Так десь з Марселем і зіграли. Комбінації були, з-під тиску виходили, завершення шкутильгало, контратаки прилітали. Шахтар міг бути прекрасним і жахливим навіть не по ходу одного матчу, а по ходу одного тайму. При цьому залишились старі проблеми із захисниками, вразливими при роботі 1-в-1 та при оцінці орієнтирів. Все це неабияк тривожить фанів "гірників" перед стартом у весняній частині чемпіонату.

Також вболівальників дратує кадрова політика, спрямована на підписання надцятого коштовного вінгера за відсутності альтернатив Степаненку. Та і в центрі оборони давно потрібне якісне посилення (а не підписання на далеку й сумнівну перспективу). Тарас пропустив усі збори, але все одно грає – однак роки вже не ті, і перекривати колосальні розриви опорнику все складніше.

Словом, суперникам Шахтаря є, де розгулятись. Але чи зможе розгулятись конкретно Олександрія? Досвід першого кола показав, що недооцінювати команду Руслана Ротаня не слід – проти грандів його підопічні грають значно краще, ніж проти аутсайдерів. Сильні суперники дають простір за спинами, а от розкривати низькі блоки "жовто-зеленим" тяжко. "Гірникам" і динамівцям вони створили серйозні проблеми, ледь не відібравши очки.

Фінансів у Олександрії небагато, однак клуб намагався проводити кадрове оновлення. Перш за все, запам'ятались підписання копійчаних латиноамериканців, у яких є бодай якась "родзинка" – з нинішніми можливостями для скаутів такий підхід має певні шанси на успіх. Також варто згадати про повернення Дениса Костишина із США.

Важко зрозуміти, в якому складі гратиме Олександрія. Руслан Ротань проводив широкомасштабну ротацію, не змінюючи тільки центрбека Логінова. З цього можна зробити висновок, що тільки Сергій більш-менш здатний просувати м'яч. Подивимось, чи спрацює навесні такий підхід до підготовки.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Єрмаков – Скорко, Логінов, Кравченко, Смирний – Михайленко, Сігєєв – Джевані, Шостак, Шулянський – Погорілий

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Енігалду – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч першого кола, поєдинки з новою елітою УПЛ (Кривбас, Полісся, СК) та протистояння з Марселем натякають, що Шахтарю з Олександрією буде непросто. Занадто вразлива у "гірників" оборона, занадто нестабільна ця команда й замало конкретики на чужій третині поля. Та і Руслан Ротань, при всіх мінусах – системний тренер з гейм-менеджментом та ідеями, а не старомодний фізкультурник.

Дуже легко повірити, що господарі заб'ють бодай один гол. Втім, різниця у класі максимально велика – вона давалася взнаки і проти Шахтаря в першому колі, і проти Динамо. Навряд чи Олександрія зможе довго триматись на рівні донеччан, тож ставимо на перемогу підопічних Маріно Пушіча.

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