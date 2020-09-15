Третій тур чемпіонату України, як і перші два, триватиме три дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR, щоправда в обох – у режимі оффлайн. Працюватиме відеопомічник і у перенесеному матчі попереднього туру між Шахтарем та Рухом.

Зоря – Шахтар: центральний матч туру УПЛ відбудеться з глядачами на трибунах

3 тур

18 вересня

СК Дніпро-1 – Маріуполь – Дмитро Кривушкін (Харків).

19 вересня

Олександрія – Ворскла – Катерина Монзуль (Харків).

Інгулець – Десна – Юрій Іванов (Донецька обл.).

Динамо – Львів – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр VAR (оффлайн) – Андрій Коваленко (Полтава).

20 вересня

Олімпік – Минай – Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR (оффлайн) – Катерина Монзуль (Харків).

Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).

Рух – Колос – Дмитро Бондаренко (Одеса).

2 тур

23 вересня

Рух – Шахтар – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр VAR (оффлайн) – Віктор Копієвський (Кропивницький).

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