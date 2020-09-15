Зоря – Шахтар: суддівські призначення на матч грандів УПЛ та інші поєдинки 3-го туру
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру Прем'єр-ліги.
Третій тур чемпіонату України, як і перші два, триватиме три дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR, щоправда в обох – у режимі оффлайн. Працюватиме відеопомічник і у перенесеному матчі попереднього туру між Шахтарем та Рухом.
Зоря – Шахтар: центральний матч туру УПЛ відбудеться з глядачами на трибунах
3 тур
18 вересня
СК Дніпро-1 – Маріуполь – Дмитро Кривушкін (Харків).
19 вересня
Олександрія – Ворскла – Катерина Монзуль (Харків).
Інгулець – Десна – Юрій Іванов (Донецька обл.).
Динамо – Львів – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр VAR (оффлайн) – Андрій Коваленко (Полтава).
20 вересня
Олімпік – Минай – Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR (оффлайн) – Катерина Монзуль (Харків).
Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).
Рух – Колос – Дмитро Бондаренко (Одеса).
2 тур
23 вересня
Рух – Шахтар – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр VAR (оффлайн) – Віктор Копієвський (Кропивницький).
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