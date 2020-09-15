Прес-служба луганського клубу повідомила, що охочі переглянути гру наживо можуть бути присутніми на трибунах Славутич-Арені у Запоріжжі. Квитки на гру можна придбати виключно онлайн.

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Уболівальникам нагадали, що на вхідному контролі обов'язково потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу. Відвідувати матч можна лише в масках, які необхідно одягати на вході на стадіон і не знімати до виходу з арени.

До слова, у стартових двох турах нового сезону підопічні Віктора Скрипника зазнали двох поразок – від Десни та Маріуполя. Вже 20 вересня луганці будуть приймати донецький Шахтар. Початок матчу запланований на 17:00.

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