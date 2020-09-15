Третий тур чемпионата Украины, как и первые два, продлится три дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR, правда в обоих – в режиме оффлайн. Будет работать видеопомощник и в перенесенном матче предыдущего тура между Шахтером и Рухом.

Заря – Шахтер: центральный матч тура УПЛ состоится со зрителями на трибунах

18 сентября

СК Днепр-1 – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков).

19 сентября

Александрия – Ворскла – Катерина Монзуль (Харьков).

Ингулец – Десна – Юрий Иванов (Донецкая обл.).

Динамо – Львов – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR (оффлайн) – Андрей Коваленко (Полтава).

20 сентября

Олимпик – Минай – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR (оффлайн) – Катерина Монзуль (Харьков).

Заря – Шахтер – Виталий Романов (Днепр).

Рух – Колос – Дмитрий Бондаренко (Одесса).

2 тур

23 сентября

Рух – Шахтер – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр VAR (оффлайн) – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

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