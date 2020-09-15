Заря – Шахтер: судейские назначения на матч грандов УПЛ и другие поединки 3-го тура
Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки очередного тура Премьер-лиги.
Третий тур чемпионата Украины, как и первые два, продлится три дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR, правда в обоих – в режиме оффлайн. Будет работать видеопомощник и в перенесенном матче предыдущего тура между Шахтером и Рухом.
Заря – Шахтер: центральный матч тура УПЛ состоится со зрителями на трибунах
18 сентября
СК Днепр-1 – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
19 сентября
Александрия – Ворскла – Катерина Монзуль (Харьков).
Ингулец – Десна – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
Динамо – Львов – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR (оффлайн) – Андрей Коваленко (Полтава).
20 сентября
Олимпик – Минай – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR (оффлайн) – Катерина Монзуль (Харьков).
Заря – Шахтер – Виталий Романов (Днепр).
Рух – Колос – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
2 тур
23 сентября
Рух – Шахтер – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр VAR (оффлайн) – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
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