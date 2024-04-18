Зоря та Шахтар зіграють перенесений матч 10-го туру УПЛ 2023/24. Стартові склади та посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу Зоря – Шахтар заплановано на 15:30 за київським часом. Безкоштовно гру покаже FootballHub. За головними подіями зустрічі також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Шахтар ще не втратив жодного очка у весняній частині чемпіонату (нічию проти Олександрії "виправив" Іван Калюжний). Якщо "гірники" сьогодні виграють, то на вершині УПЛ відірвуться від Динамо на 4 пункти, нарешті маючи однакову кількість матчів.

Зоря також набрала непогану форму. Луганці розписали нічию зі СК Дніпро-1, а в минулому турі мінімально здолали Чорноморець. Підопічні Юрія Коваля йдуть на десятій сходинці турнірної таблиці.

Георгій Судаков розпочне гру зі старту, хоча Маріно Пушіч влаштував гнівну тираду після матчу з Ворсклою, де лідер Шахтаря отримав пошкодження.

Стартові склади матчу Зоря – Шахтар: