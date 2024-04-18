Заря и Шахтер сыграют перенесенный матч 10-го тура УПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылки на бесплатную онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый свисток матча Заря – Шахтер запланирован на 15:30 по киевскому времени. Бесплатно игру покажет FootballHub. За главными событиями встречи также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Шахтер рекламирует "украинского Ямала" – Срна поднял 16-летнего вингера в основу после гола в ворота Динамо

Шахтер еще не потерял ни одного очка в весенней части чемпионата (ничью против Александрии "исправил" Иван Калюжный). Если "горняки" сегодня выиграют, то на вершине УПЛ оторвутся от Динамо на 4 пункта, наконец-то имея одинаковое количество матчей.

Заря также набрала неплохую форму. Луганчане расписали ничью с СК Днепр-1, а в прошлом туре минимально одолели Черноморец. Подопечные Юрия Коваля идут на десятой строчке турнирной таблицы.

Георгий Судаков начнет игру со старта, хотя Марино Пушич устроил гневную тираду после матча с Ворсклой, где лидер Шахтера получил повреждение.

Стартовые составы матча Заря – Шахтер: