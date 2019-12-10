Зоря – Шахтар розсудить Романов: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 18-го туру

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 18-го туру української Прем'єр-ліги.
Центральний матч 18-го туру УПЛ, у якому зійдуться Зоря та Шахтар, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим, інформує офіційний сайт УАФ.
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14 грудня, субота
Львів – Колос – Ярослав Козик (Мукачево).
Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).
Олімпік – Маріуполь – Олександр Омельченко (Слов'янськ).
15 грудня, неділя
Ворскла – Карпати – Олександр Дердо (Чорноморськ).
Десна – Динамо – Віктор Копієвський (Кропивницький).
СК Дніпро-1 – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).
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