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Зоря – Шахтар розсудить Романов: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 18-го туру

10 грудня 22:36 46 Читать на русском
Зоря – Шахтар розсудить Романов: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 18-го туру
Віталій Романов / УАФ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Центральний матч 18-го туру УПЛ, у якому зійдуться Зоря та Шахтар, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим, інформує офіційний сайт УАФ.

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14 грудня, субота

Львів – Колос – Ярослав Козик (Мукачево).

Зоря – Шахтар – Віталій Романов (Дніпро).

Олімпік – Маріуполь – Олександр Омельченко (Слов'янськ).

15 грудня, неділя

Ворскла – Карпати – Олександр Дердо (Чорноморськ).

Десна – Динамо – Віктор Копієвський (Кропивницький).

СК Дніпро-1 – Олександрія – Микола Балакін (Київська область).

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