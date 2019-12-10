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Манчестер Юнайтед відправить скаутів на матч УПЛ, – Циганик

17:32 698 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відправить скаутів на матч УПЛ, – Циганик
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, що скаути Манчестер Юнайтед бажають переглянути один із найближчих матчів УПЛ.

 

Манчестер Юнайтед подав запит для отримання квитків для скаутів на матч 18-го туру УПЛ СК Дніпро-1 – Олександрія, повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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Зазначається, що СК Дніпро-1 отримав офіційний лист, оскільки є господарем матчу. Поки що невідомо, яких саме гравців переглядатимуть скаути англійського гранда.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Олександрія відбудеться 15 грудня, початок гри о 17:00.

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Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олександрія Олександрія СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олександрія
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