Львів'янам вдавалося зберігати свої ворота на замку аж до початку другого тайму. Лише після двох вилучень у складі Руха луганці почали забивати і до завершення гри зробили це аж чотири рази.

Рух вдев'ятьох зазнав розгромної поразки від Зорі – луганці здобули першу домашню перемогу в УПЛ

Таким чином, Зоря набрала дев'ять очок і піднялася на сьому позицію в турнірній таблиці УПЛ. Рух, маючи в активі два залікових бали, тримається на передостанній сходинці.