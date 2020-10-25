Зоря – Рух – 4:0 – відео голів та огляд матчу з двома вилученнями
22:16 - Читать на русском
Зоря розгромила львівський Рух в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
88’ Дмитро Іванісеня
90+2’ Аллах'яр Сайядманеш
Ярослав Мартинюк 48’
Роман Гагун 45+3’
48’ Ярослав Мартинюк
45+3’ Роман Гагун
88’ Дмитро Іванісеня
90+2’ Аллах'яр Сайядманеш
Львів'янам вдавалося зберігати свої ворота на замку аж до початку другого тайму. Лише після двох вилучень у складі Руха луганці почали забивати і до завершення гри зробили це аж чотири рази.
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Таким чином, Зоря набрала дев'ять очок і піднялася на сьому позицію в турнірній таблиці УПЛ. Рух, маючи в активі два залікових бали, тримається на передостанній сходинці.
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